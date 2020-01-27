Brent дешевеет более чем на 3% на опасениях вокруг коронавируса

27 января 2020 10:25 (UTC+04:00)

Стоимость нефти марки Brent падает более чем на 3% из-за экономических опасений, связанных с распространением коронавируса за пределы Китая. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,41% — до 58,62 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,29%, до 52,95 доллара за баррель.

Падение цен на Brent с начала торгов понедельника колеблется в диапазоне 2-3%. Нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель впервые с 1 ноября 2019 года.

Поводом для беспокойства является быстрое распространение коронавируса, вспышка которого началась в Китае в конце декабря. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

Инвесторы опасаются, что быстрое распространение вируса может негативно отразиться на мировой экономике, включая спрос на нефть.

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