Standard & Poor’s прогнозирует объемы спада нефтедобычи в Азербайджане в текущем году

БАКУ/Trend/ - В текущем году ожидается спад нефтедобычи в Азербайджане до 733 тысяч баррелей сутки (примерно на три процента), сообщает Trend со ссылкой на сообщение международного агентства Standard & Poor’s.

Как отмечается, добыча нефти стабилизируется на уровне 771 тысяча баррелей в сутки, поскольку, как предполагается, добыча газа на таких месторождениях, как «Шах-Дениз – 2» и «Абшерон» будет компенсировать сокращение добычи на блоке месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ). Также ожидается, что за счет проектов Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов до 2023 года увеличится экспорт газа.

«В ближайшие четыре – пять лет объемы экспорта газа будут постепенно расти, по мере введения в эксплуатацию всех мощностей. В следствие возможных задержек в запуске TAP предполагается, что поставки азербайджанского газа в Европу начнутся не ранее конца 2020 года», - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что второй этап разработки месторождения - «Шахдениз-2» является отправной точкой "Южного газового коридора", посредством которого впервые каспийский газ попадет на европейский рынок. В рамках второй стадии разработки месторождения будут добываться дополнительно 16 миллиардов кубических метров газа в год. Из них шесть миллиардов будут поставляться в Турцию, а 10 миллиардов - в Европу. В пиковый период объем добычи газа с месторождения «Шахдениз» достигнет 26 миллиардов кубометров газа в год.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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