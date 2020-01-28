ЕБРР отметил перспективность энергетического сектора Грузии

БАКУ/Trend/ - В Грузии есть гидроэлектростанции, ветроэнергетика и я надеюсь, что скоро в стране будут реализовываться и проекты солнечной энергетики, заявила региональный директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Южному Кавказу Катарина Бьорлин Хансен в ходе Энергетической Недели Грузии-2020.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По ее словам, сектор энергетики является одним из наиболее перспективных секторов в Грузии.

«Мы работаем с правительством Грузии, чтобы способствовать осуществлению мер по возобновляемой энергии и это одна из ключевых проблем, которые мы будем решать в этом году. Мы надеемся, что привлечем большой интерес со стороны международных игроков, так как считаем, что Грузия является перспективным рынком», - сказала Хансен.

28 января 2020 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава открыла Энергетическую Неделю Грузии-2020 (Energy Week Georgia 2020), которая продлится три дня.

Энергетическая Неделя Грузии – это международный инвестиционный форум, в котором примут участие такие энергетические компании, как Total Eren (Франция), Acciona Energia (Испания), NBT AS (Норвегия), Çalık Enerji (Турция), Masdar (Объединенные Арабские Эмираты), Scatec Solar (Норвегия), Grupo Cobra (Испания), GS E&C (Южная Корея) и т. д.

Как сообщается, в Международном энергетическом инвестиционном форуме принимают участие более 300 гостей из 15 стран мира.

Мероприятие проходит в отеле Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace.

Организатором мероприятия является консалтинговая компания Invest In Network, штаб-квартира которой находится в Великобритании. Компания занимается предоставлением услуг энергетического консалтинга на развивающихся рынках.

В рамках Энергетической Недели будут обсуждаться вызовы, существующие в энергетической сфере Грузии, решения, принимаемые для усиления энергобезопасности страны, стимулирование освоения возобновляемых источников энергии, мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности, а также реформа энергетического сектора и крупные инвестиционные проекты.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.