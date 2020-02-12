С текущего года TANAP будет приносить доход Азербайджану

БАКУ/Trend/ - С 2020 года TANAP будет приносить доход Азербайджану.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Азербайджанской Государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, первоначальные ожидания по проекту TANAP предполагали, что стоимость его строительства составит 11,7 миллиарда долларов. А некоторые компании прогнозировали цифру в 14 миллиардов долларов.

"В результате эффективной работы менеджмента TANAP, правильной организации тендерных процедур, отбора, управления проектами, проект был завершен в рамках 6,3 миллиарда долларов", - отметил он.

По словам Ровнага Абдуллаева, если раньше скорость возврата инвестиций в проекты достигала 10-11 лет, то сейчас этот показатель составляет 6-7 лет.

Отметим, что церемония открытия соединения TANAP с Европой состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

В этом районе, у греческой границы, TANAP соединяется с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), посредством которого природный газ из Азербайджана будет поступать на европейские страны.

А пуск первой очереди (Фаза-0) газопровода TANAP состоялся 12 июня 2018 года в турецкой провинции Эскишехир, и с конца июня 2018 года по нему начались коммерческие поставки газа в Турцию.

(Автор:Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова).

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