Грузия подтвердила свою надежность активным участием в региональных проектах - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Грузия подтвердила свою надежность активным участием в региональных проектах, сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на грузинские СМИ.

В качестве подтверждения своих слов он привел проекты Баку-Тбилиси- Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум. "Наши усилия направлены на важные международные энерготранзитные проекты, которыми являются "Южный газовый коридор" (TANAP, TAP), "Белый поток", Транскаспийский газопровод, Евразийский энерготранспортный коридор и проект системы газопроводов AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romanian Interconnector)", - сказал Залкалиани.

Он отметил, что Грузия активно участвует в процессе развития транзитных маршрутов и коридоров, в таких проектах, как транспортный коридор "Каспийское море - Черное море", Юго-Западный коридор, Транскаспийский международный транспортный маршрут, а железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс внушительно сократила время перевозок из Европы в Китай.

В своем выступлении Залкалиани также отметил оценку Международным валютным фондом экономического роста Грузии. В 2019 году показатель ВВП составил 5,2 процента, что превысило первоначальный прогноз МВФ и указывает на устойчивость грузинской экономики.

Глава МИД добавил, что перспектива экономического роста Грузии в 2020 году стабильна и, по прогнозам, рост составит 4,3 процента.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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