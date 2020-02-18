Как в Казахстане повышают инвестпривлекательность энергосектора?

БАКУ /Trend/ - На данный момент правительство Казахстана предпринимает ряд шагов, направленных на развитие инвестиционной привлекательности энергетического сектора страны, рассказал Trend представитель АО "Национальная компания "Kazakh Invest".

По его словам, с этой целью победителям аукционных торгов по отбору проектов возобновляемой энергетики, которые сами по себе направлены на развитие сектора, предоставляется:

Во-первых, право заключения договора на покупку электрической энергии с ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", сроком на 15 лет с момента ввода в эксплуатацию объекта ВИЭ по аукционной цене с ежегодной индексацией тарифа после года эксплуатации станции.

"В соответствии с действующей формулой индексация аукционных цен, учитывает изменение обменного курса национальной валюты к конвертируемым валютам на 70 процентов, а к индексу потребительских цен - на 30 процентов. Данная формула направлена на снижение рисков инвесторов при изменении курса национальной валюты", - отметил представитель.

При этом собеседник агентства отметил, что при подписании договора покупки победитель должен предоставить в ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" финансовое обеспечение исполнения условий договора в размере 10 тысяч тенге/кВт установленной мощности проекта, что служит страхованием обязательств реализации проекта в установленные сроки.

"Если по каким-либо причинам победитель аукционных торгов не построит станцию в срок, он теряет финансовое обеспечение. При этом эти денежные средства поступят в резервный фонд, созданный при ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии". Следует также отметить, что в резервном фонде при ТОО "РФЦ по ВИЭ" аккумулируется три процента от годового оборота сектора ВИЭ, что обеспечивает надежность платежей инвесторам", - отметил представитель.

Во-вторых, — это приоритетная диспетчеризация объектов ВИЭ, и, в-третьих, освобождение от оплаты услуг электросетевых компаний.

"При проведении аукционов резервируется земельный участок для строительства станции, право на временное землепользование выдается на краткосрочный период – до пяти лет и долгосрочный период от пяти до 49 лет. Процедура резервирования земли проводится до момента проведения аукциона", - подчеркнул собеседник.

Также он отметил, что законодательством Казахстана предусмотрены инвестиционные преференции, которые являются преимущественно адресного характера.

"Государственная поддержка инвестиций заключается в предоставлении инвестиционных преференций, целью которой является создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих технологий, повышение квалификации", - рассказал представитель.

Он добавил, что проекты ВИЭ подпадают под категорию инвестиционных проектов, в рамках осуществления которых инвесторам предоставляются инвестиционные преференции: освобождение от обложения таможенными пошлинами, освобождение от налога на добавленную стоимость на импорт, государственные натурные гранты.

Говоря о результатах к которым привела эта деятельность, собеседник отметил, что в настоящее время в Казахстане действуют 83 объекта ВИЭ с установленной мощностью 936,8 МВт.

"Это, в том числе 18 ветровых, 27 солнечных, 35 гидроэлектростанций и три биоэлектростанции. Из них только в текущем году введено в строй 15 объектов мощностью 405,17 МВт. Министерство энергетики Казахстана планирует довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии до трех процентов в 2020 году", - подытожил собеседник.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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