Из-за аварии в Узбекистане временно сократился импорт туркменской электроэнергии

АШХАБАД/Trend/ - Поставки электроэнергии в Узбекистан из Туркменистана из-за аварии сегодня снизились в 13 раз, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании "Национальные электрические сети Узбекистана"

В информации сказано, что 21 февраля 2020 года, в 6:45 часов произошла авария в энергосистеме Туркменистана между подстанциями "Мары" и "Сердар". В результате, поставки электроэнергии из Туркменистана сократились с 780 мегаватт до 60 мегаватт.

В настоящее время туркменскими энергетиками выявляются причины неисправности, проводится необходимая работа по ее устранению.

"В связи с неисправностью сети электропередач Туркменистана и работой противоаварийной автоматики потребители, использующие мощность в 600 мегаватт, временно отключены от сети",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Узбекистане мобилизованы все резервные силы.

Напомним, что экспорт осуществлялся в Узбекистан с 1 декабря 2019 года согласно договоренности с государственной корпорацией "Туркменэнерго".

Туркменистан продает электроэнергию также Афганистану.

Официальный Ашхабад изучает перспективы поставок на рынки Кавказа, Центральной и Южной Азии.

Общий объём производимой в Туркменистане электроэнергии к 2024 году планируется довести до 33 миллиардов киловатт-часов, что превосходит нынешние показатели почти на 30 процентов.

Азиатский банк развития (АБР) недавно выделил 500 миллионов долларов США для электроэнергетического проекта в Туркменистане. В его рамках будет создана магистральная линия электропередач для страны, что повысит надежность энергоснабжения как внутренних потребителей, так и соседних стран-импортеров.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Гюнель Зейналова)