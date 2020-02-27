В Баку обсуждены возможности присоединения Румынии к "Южному газовому коридору" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Парвиз Шахбазов принял делегацию во главе с заместителем министра экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулае Хаврилетом, которая находится в Баку для участия на шестом заседании Консультационного совета "Южного газового коридора" (ЮГК).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на министерство, во встрече приняли участие и представители компаний TRANSGAZ S.A и ROMGAZ S.A.

В ходе встречи было затронуто сотрудничество с Румынией в сфере торговли нефтью, нефтяной и нефтехимической продукцией. Были также отмечены возможности, которые создал формат Консультационного совета в направлении развития сотрудничества в энергетической сфере. Министр Парвиз Шахбазов оценил регулярное участие Румынии в заседаниях министров в рамках Консультационного совета "Южного газового коридора" как показатель интереса этой страны к проекту.

Заместитель министра экономики, энергетики и бизнес-среды Румынии Никулае Хаврилет рассказал о значимости "Южного газового коридора", а также довел до сведения присутствующих, что в будущем его страна заинтересована в участии в этом проекте. Он поделился своими мнениями касательно использования возможностей проекта BRUA и интерконнектора Болгария-Румыния для дальнейшего расширения ЮГК вплоть до центральной Европы.

В ходе встречи были также обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )