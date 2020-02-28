«Транснефть» завершила выплату компенсаций казахстанским компаниям за некондиционную нефть

БАКУ /Trend/ - Крупная российская компания «Транснефть» возместила ущерб за некондиционную нефть еще одной казахстанской нефтяной компании, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на казахстанскую компанию «КазТрансОйл».

Сообщается, что компенсация со стороны ПАО «Транснефть» была выплачена 27 февраля 2020 года. Тем самым «Транснефть» официально завершила процесс выплаты компенсаций.

Так, все 38 казахстанских грузоотправителей получили выплаты в рамках процесса возмещения затрат за отгрузку около 699 тысяч тонн некондиционной нефти в порту Усть-Луга.

Напомним, что в апреле-мае текущего года в системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» сложилась чрезвычайная ситуация, связанная с наличием в транспортируемой нефти высокой концентрации хлорорганических соединений.

Данная ситуация привела к отгрузке некондиционной нефти для казахстанских грузоотправителей на танкеры в порту Усть-Луга. В результате около 699 тысяч тонн нефти 38 казахстанских нефтяных компаний подверглись загрязнению в системе магистрального нефтепровода «Дружба».

АО «КазТрансОйл» в качестве национального оператора Казахстана по магистральному нефтепроводу выступает от имени нефтяных компаний, потерпевших ущерб, и проводит работу по подписанию соглашений о выплате компенсации с ПАО «Транснефть».

(Автор: Наргиз Садыхова)

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