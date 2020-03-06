SOCAR отправил в Беларусь первую партию нефти

БАКУ/Trend/ - Состоялась отправка первой партии азербайджанской нефти концерну "Белнефтехим" ,отправленная из турецкого порта Джейхан в Беларусь .

Об этом сообщил Trend заместитель начальника Департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

"Вчера вечером было отгружено 90 тысяч тонн нефти Azeri Light", - отметил он.

Как сообщалось ранее, первая танкерная партия азербайджанской нефти будет отгружена из турецкого терминала в Джейхане 5-6 марта, а вторая танкерная партия - из порта Супса 20 марта.

Отметим, что ранее пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко заявил, что SOCAR поставит в марте Белоруссии в порт Одессы два танкера нефти объемом 160 тысяч тонн с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

Автор: Наргиз Исмаилова.

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