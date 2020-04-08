Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 6%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 6,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $33,84 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 22:16 (GMT+4).

В свою очередь, нефть сорта WTI в моменте росла на 11,8% и достигала уровня $26,42 за баррель.