Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 6%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне ускорила рост до 6,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки $33,84 за баррель. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют данные торгов на 22:16 (GMT+4).
В свою очередь, нефть сорта WTI в моменте росла на 11,8% и достигала уровня $26,42 за баррель.
Лента новостей
Нонна Гришаева и Александр Нестеров поддержали Азербайджан и Россию в борьбе с коронавирусом (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО)
Микаил Джаббаров: Принятые программы направлены на сохранение рабочих мест и экономической активности (ВИДЕО)
Хикмет Гаджиев: В то время, как весь мир страдает от коронавируса, Армения продолжает свои грязные политические игры
Ограничение междугороднего сообщения не распространяется на перевозку тяжелобольных - Оперативный штаб
Рамин Байрамлы: Если граждане не будут соблюдать карантинный режим, мы обратимся к руководству страны для ужесточения мер
Рамин Байрамлы: Рост числа инфицированных - результат нарушений режима карантина до введения SMS-разрешений
В Азербайджане выявлены 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, 19 человек выздоровели (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Положение об Агентстве аграрного кредитования и развития при министерстве сельского хозяйства"
Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Госагентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности
Ильхам Мамедов: Новые больницы обеспечат надежную защиту здоровья населения Азербайджана от коронавируса
Азербайджан занимает лидирующие позиции среди стран Южного Кавказа и Средней Азии по уровню внедрения интернета