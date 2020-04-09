Фонд Саудовской Аравии купил акции четырех нефтегазовых компаний на $1 млрд

Суверенный фонд Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF) начал скупать пакеты акций в нефтегазовых компаниях Европы, пользуясь снижением их котировок в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Суверенный фонд Саудовской Аравии в последние недели приобрел пакеты акций норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni на общую сумму около $1 млрд. PIF с 30 марта по 6 апреля купил приблизительно 14,5 млн акций Equinor, став 12-м по величине акционером этого предприятия, мажоритарная доля в котором принадлежит государству (Норвегии). Источники газеты не называют, сколько акций других трех европейских компаний скупил саудовский фонд.

В публикации обращается, что акции Equinor потеряли в цене 23% с начала текущего года. Ценные бумаги Royal Dutch Shell, Total и Eni обесценились на 35%, 31% и 33% соответственно. Баррель нефти марки Brent подешевел в этом году на 52%, отмечает газета.

Ее источники утверждают, что Суверенный фонд Саудовской Аравии продолжит скупку ценных бумаг таких компаний при благоприятных для Эр-Рияда условиях. "PIF снова активизируется на [фондовом] рынке. Меня не удивит, если схожие сделки произойдут в дальнейшем", - утверждал один источник, который издание представляет официальным лицом Саудовской Аравии.