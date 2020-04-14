Власти США рассматривают возможность помощи нефтяной промышленности страны

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность оказания помощи нефтяной промышленности в связи с ситуацией на рынках. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, нужно ли предпринять какие-то дополнительные меры поддержки нефтяной промышленности после того, как страны ОПЕК+ достигли соглашения. "Всегда есть то, что необходимо [сделать]", - сказал он. "У нас есть экономические планы для каждого сектора. Конечно же, нефтяная промышленность понесла особенно серьезные потери, потому что возникли одновременно проблемы со спросом и предложением", - добавил Мнучин.

По его словам, власти рассматривают также и меры поддержки авиаперевозчиков. "Мы в настоящий момент провели обсуждения практически со всеми авиаперевозчиками", - отметил он. "Я думаю, что вы очень скоро увидите решения", - добавил министр. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что переговоры с этими компаниями были очень успешными.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля согласовали сокращение добычи всеми 23 странами объединения. Общее снижение составит не 10 млн баррелей в сутки, как планировалось, а 9,7 млн баррелей, так как Мексика не изменила свою позицию и не согласилась на квоту в 400 тыс. баррелей.

Предыдущее соглашение ОПЕК+ завершилось в конце марта. Продлить его не удалось из-за разногласий России и Саудовской Аравии, которые не смогли договориться об условиях продолжения сотрудничества. После этого страны ОПЕК начали наращивать добычу нефти, в то время как мировой спрос на нее резко упал из-за распространения коронавируса. В результате нефть впервые за 20 лет дешевела до $22 за баррель.