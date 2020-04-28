Азербайджанская нефть подешевела

Энергетика 28 апреля 2020 10:48 (UTC+04:00)
Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 апреля составила 16,25 доллара за баррель, что на 2,35 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 14,31 доллара за баррель, что на 2,25 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 15,25 доллара за баррель, что на 2,07 доллара меньше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 апреля составила 13,62 доллара за баррель, что на 2,39 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на 28 апреля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

Twitter:@IsmailovaNargis

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