Цена нефти Brent превысила $34 впервые с 9 апреля

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,9% и достигла $34,09 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз цена нефти данного сорта находилась выше уровня $34 за баррель 9 апреля 2020 года.

Цена нефти WTI растет на 6,4% - до $31,4 за баррель.