ExxonMobil может продать свою долю в месторождении в Азербайджане

Американская нефтяная компания ExxonMobil может продать свою долю в крупнейшем месторождении в Азербайджане Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Прайм, пишет агентство Рейтер.

"ExxonMobil проверяет интерес рынка к своим необслуживаемым производственным активам в Азербайджане… Если другие компании найдут большую ценность в активах, мы продадим их", — приводит агентство слова представителя компании Джули Кинг (Julie King).

Источники агентства в банковском секторе уточнили, что возможная сделка вызвала интерес у крупных азиатских нефтегазовых компаний.

В апреле свои доли в АЧГ продали дочерние структуры американской Chevron за 1,57 миллиарда долларов. Контракт на разработку АЧГ был подписан в 1994 году. В сентябре 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке — до 2050 года.