ОПЕК+ обсуждает сохранение майской квоты по сокращению добычи до конца года
Страны ОПЕК+ всерьез обсуждают сохранение максимальной квоты по сокращению добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки, вероятный срок - до конца 2020 года. Как передает Trend, об этом сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.
"Очень вероятно, что до конца 2020 года", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Два других собеседника подтвердили, что ОПЕК "всерьез" хочет сохранить действующую квоту и после июня.
Согласно апрельским договоренностям, страны ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки только в течение мая - июня, а с июля до конца декабря действует уже пониженная квота - 7,7 млн баррелей в сутки. Само соглашение действует до конца апреля 2022 года.
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