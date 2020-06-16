Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар

БАКУ/Trend/ - Расширение "Южного газового коридора" (ЮГК) может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа, но это будет зависеть от спроса на рынке.

Об этом сказала Trend комиссар Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон.

"Испытания рынка консорциумом Трансадриатического трубопровода (TAP) и геологоразведочные работы на Каспии уже ведутся. Конечно, ситуацию необходимо оценивать в контексте обязательства ЕС к 2050 году стать климатически нейтральным. Таким образом, хотя природный газ должен играть определенную роль в этом переходе, нашему газовому сектору необходимо двигаться в направлении декарбонизации и использования "зеленого" топлива как чистого водорода", - сказала она.

Симсон отметила, что "Южный газовый коридор" является важным проектом для диверсификации поставок энергоресурсов в страны ЕС.

"Скоро откроется коридор и будет транспортироваться газ из Каспийского моря в ЕС. Проект предусматривает поставку газа из нового источника. Это повысит безопасность поставок газа нашего региона", - добавила Евркомиссар.

Отметим, что "Южный газовый коридор" предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках разработки месторождения "Шах Дениз-2", через Турцию в Европу.

Основными составляющими проекта являются "Шах Дениз-2", расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Трансадриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются с октября 2020 года в объеме 10 миллиардов кубических метров.

(Автор: Ляман Зейналова)

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