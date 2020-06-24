БАКУ/Trend/ - До конца месяца ожидается доставка азербайджанской нефти в порт Одессы.

Об этом сообщил Trend пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Отправка нефти в Беларусь планируется на 25-26 июня из грузинского порта Супса. Объем данной партии составит около 85 тысяч тонн", - отметил он.

Отметим, что ранее сообщалось о поставках Socar Trading ("Дочка" Госнефтекомпании SOCAR) за март-апрель белорусскому концерну "Белнефтехим" четырех партий нефти общим объемом около 335 тысяч тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды" на Мозырский НПЗ. Из них три партии общим объемом около 250 тысяч тонн были отправлены в марте, а одна партия в апреле объемом - 85 тысяч тонн.

По данным "Белнефтехима", SOCAR может поставить в Белоруссию в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Напомним, что поставки нефти из Азербайджана в Беларусь через Одесса-Броды осуществлялись и в 2011 году. Контракт предусматривал четыре миллиона тонн, однако фактический объем отгрузок составил около 900 тысяч тонн.

Поставки нефти в Беларусь в южном направлении через Украину были возобновлены по причине отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

Отметим, что в период отсутствия поставок нефти из России Беларусь начала ее альтернативный импорт - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. Поставки альтернативной нефти начались также из Норвегии и Азербайджана. В мае "Белнефтехим" приступил к импорту нефти из Саудовской Аравии и США.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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