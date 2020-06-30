Shell спишет до $22 млрд активов во II квартале на новых прогнозах цен на нефть и газ

Англо-голландская нефтегазовая корпорация Royal Dutch Shell во втором квартале 2020 года спишет активы на сумму до 22 миллиардов долларов на новых прогнозах цены на нефть и газ. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Shell пересмотрела свои среднесрочные и долгосрочные прогнозы цен, отражая ожидаемые эффекты пандемии COVID-19 и связанной с ней макроэкономической ситуации, а также спрос и предложение на рынке энергоносителей. Новый прогноз по цене нефти марки Brent на 2020 год — 35 долларов за баррель, на 2021 год — 40 долларов за баррель, на 2022 и 2023 года — 50 и 60 долларов за баррель соответственно.

Что касается прогноза по ценам на Henry Hub (газовый хаб, который играет основную роль в формировании цен на природный газ в США), то в 2020 году они ожидаются в среднем на уровне 1,75 доллара за миллион БТЕ (британских тепловых единиц, MMBtu), в 2021 и 2022 годах — 2,5 доллара за MMBtu, а в долгосрочной перспективе — 3 доллара за MMBtu.

"Исходя из этих пересмотров, во втором квартале ожидаются совокупные расходы от обесценения активов после вычета налогов в диапазоне от 15 до 22 миллиардов долларов", — сообщает Shell.

Royal Dutch Shell занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 70 странах.