Количество автозаправок SOCAR в Азербайджане составило 34 АЗС

БАКУ/Trend/ - Количество автозаправочных станций, работающих под брендом SOCAR в Азербайджане достигло 34-х, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Petroleum.

Согласно сообщению, в среду состоялся ввод в эксплуатацию новой АЗС под брендом SOCAR в Бинагадинском районе Баку, в северной части поселка Бинагади, в направлении дороги Бинагади-Новханы, поблизости от Молодежного городка.

"Эта автозаправочная станция более удобна для автомобилистов, направляющихся в Бинагади через Новханы, Сарай и другие близлежащие населенные пункты", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, на введенной в эксплуатацию АЗС установлено семь распределительных колонок, две из которых будут реализовывать сжатый природный газ, а пять предназначены для продажи бензина марок "Super", "Premium", "A-92" и дизельного топлива. Таким образом, на АЗС созданы условия для одновременной заправки восьми малогабаритных транспортных средств и двух крупногабаритных грузовых автомобилей.

Отметим, сеть ЗАО ”SOCAR PETROLEUM" состоит из 34 АЗС и 11 нефтебаз. ЗАО имеет единственный в стране терминал CNG - компримированного природного газа (КПГ), тем самым являясь лидером по внедрению экологически чистого топлива. В сети АЗС, работающих под брендом SOCAR, у каждого клиента есть возможность проверить точность объема топлива, а также другие преимущества.

Напомним, что SOCAR Petroleum была учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года.

Официальный курс на певрое июня составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Наргиз Исмаилова)

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