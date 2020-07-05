Азербайджан увеличит долю ВИЭ в сфере производства электроэнергии - минэнерго

БАКУ/Trend/ - Планы Азербайджана связаны с увеличением доли солнечной и ветровой энергетики в области производства электроэнергии.

Об этом сказал Trend директор департамента энергетической эффективности и экологии министерства энергетики Азербайджана Алескер Гасанов.

По его словам, в области развития возобновляемых источников энергии в Азербайджане ожидаются новые возможности.

"В первую очередь, мы проводим работу над нормативно-правовыми и рабочими механизмами. В случае принятия закона будет предложено несколько механизмов, нацеленных на достижение новых результатов в использовании возобновляемых источников энергии. Целью Азербайджана является доведение до 2030 года доли возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии с 17 до 30 процентов. Большая часть производимой энергии относится к крупным гидроэлектростанциям (ГЭС)", - сказал он.

Как отметил Гасанов, развитие ВИЭ устанавливается в двух направлениях – это осуществление крупных и малых проектов. В направлении крупномасштабных проектов Азербайджан уже ведет работу.

Напомним, что использование возобновляемых источников энергии было определено главой государства как одно из приоритетных направлений развития энергетической отрасли. Так, реализация пилотных проектов по строительству ветровой электростанции мощностью 240 мегаватт и солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт в соответствии с договорами, подписанными с компаниями ACWA Power Королевства Саудовская Аравия и Masdar Объединенных Арабских Эмиратов девятого января текущего года, находится в центре внимания главы государства.

Во исполнение распоряжения Президента Азербайджана функционируют семь рабочих групп, состоящих из представителей министерств энергетики, экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, министерства юстиции, а также Комитета по градостроительству и архитектуре, Государственной службы по вопросам имущества, Налоговой службы, Центрального Банка, ОАО "Азерэнержи", ОАО "Азеришыг".

В настоящее время в Азербайджане предпринимаются последовательные шаги для развития альтернативной энергетики. С этой целью ведутся переговоры с иностранными компаниями и инвесторами, включая компании из Китая, ОАЭ, США и ЕС.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Ровшан Гусейнов)

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