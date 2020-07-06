Эр-Рияд заверил ряд членов ОПЕК+, что пока не будет принимать радикальных шагов по сделке

Саудовская Аравия заверила ряд членов ОПЕК+, что пока не намерена принимать радикальные шаги по сделке, Эр-Рияд ожидает разрешения ситуации с "двоечниками". Как передает Trend, об этом сообщил Прайм источник в одной из стран альянса.

Агентство Dow Jones на минувшей неделе со ссылкой на источники сообщило, что министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман пригрозил новой ценовой войной, если Ангола и Нигерия не компенсируют недовыполнение обязательств по сокращению добычи нефти. По словам источников, он дал понять, что королевство будет продавать свою нефть со скидкой для того, чтобы подорвать рыночные позиции этих стран.

"Сейчас Эр-Рияд ведет контакты с альянсом, в их (саудитов) планы входит максимально детальное обсуждения выполняемости квот так называемых "двоечников". Цель — задекларировать намерения по дальнейшим шагам, механизмам, которые будут приняты по "двоечникам". Эр-Рияд контактировал с некоторыми членами альянса и заверил их в том, что никаких радикальных шагов по сделке пока принимать не намерен, ожидая разрешения ситуации по выполнению сделки всеми участниками формата", — сообщил собеседник агентства.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с двухмесячного сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 6 июня оно было продлено на июль. Далее снижение уменьшится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.

Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в течение квартала. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола и Габон.