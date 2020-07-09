БАКУ /Trend/ - Туркменистан участвовал в обсуждениях обновления Энергетической Хартии, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана «Туркменистан сегодня».

Сообщается, что в ходе видеоконференции обсуждался ряд вопросов, в том числе роль Энергетической Хартии в создании международного инвестиционного режима, особенности инвестирования в новую транзитную трансграничную энергетическую инфраструктуру, юридические и коммерческие аспекты регулирования партнёрских взаимоотношений между странами и другими участниками энергетических проектов.



Также сообщается, что стороны отметили важность адаптации Энергетической Хартии к современным требованиям мирового энергетического сектора, выработки единых правил, обязательных для всех его участников и сводящих к минимуму риски, связанные с финансовыми вложениями и торговлей энергоресурсами.



Отмечается, что в данном контексте подчеркивалась инициатива президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, направленная на формирование новой архитектуры энергетической безопасности.



Отметим, что ранее, 2 июня 2020 года Туркменистан и другие участники группы по модернизации Энергетической Хартии выразили намерение обеспечить стабильность транзита энергоносителей, для чего была подчеркнута необходимость координации усилий в этих областях.



Участники заседания рассмотрели вопросы модернизации Энергетической Хартии. Были обсуждены практические, нормативные и правовые аспекты транзита энергоносителей. Стороны составили краткий отчет заседания, прошедшего в декабре 2019 года.



(Автор: Джейла Алиева.)

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