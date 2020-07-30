Оценка экологического воздействия проекта по ветроэнергетике в Азербайджане завершится к концу года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Оценка экологического и социального воздействия проекта по ветроэнергетике мощностью 240 мегаватт в Азербайджане будет завершена к концу года.

Об этом передает в четверг Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По данным министерства, совместно с представителями компании ACWA Power, компании-консультанта по окружающей среде и управлению 5 Capitals и ООО Eco Energy в онлайн-формате обсуждено текущее состояние процесса оценки экологического и социального воздействия проекта ветроэнергетики мощностью 240 мегаватт.

«Процесс экологической и социальной оценки в районах Хызы и Абшерон, на территории которых будет построена ветровая электростанция мощностью 240 мегаватт, начался в марте текущего года в соответствии с исполнительным соглашением, подписанным министерством энергетики с компанией ACWA Power из Королевства Саудовская Аравия», - говорится в информации.

Как отмечается в ведомстве, с целью обеспечения соответствия оценки международным требованиям, компания ACWA Power привлекла к процессу консультационные компании 5 Capitals и ООО Eco Energy. В обоих районах были проведены предварительные исследования флоры и фауны. Завершились археологические, ботанические, герпетологические и радиационные мониторинги.

«На следующем этапе планируется анализировать образцы воздуха, воды и почвы в лаборатории, отслеживать моделирование звука - меры, необходимые для проектов в области ветроэнергетики, а также консультироваться с заинтересованными сторонами»,- отметили в министерстве.

Ожидается, что процесс оценки воздействия на окружающую и социальную среду будет завершен в декабре 2020 года, и будет оглашен окончательный отчет будет.

Следует отметить, что пятого декабря 2019 года Президент Азербайджана подписал распоряжение «О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии».

9 января 2020 года министерство энергетики, компании ACWA Power и Masdar подписали исполнительные соглашения о реализации пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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