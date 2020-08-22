Прогресс в реализации проекта интерконнектора Греция-Болгария по состоянию на середину августа
Лента новостей
В Грузии разработали руководство для перевода и транскрипции-транслитерации китайского языка на грузинский
В Азербайджане за последние сутки выявлено 184 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 160 человек
Независимо от занимаемой должности и общественного статуса, каждый гражданин обязан соблюдать принятые государством ограничительные меры, режим карантина - Али Ахмедов
Независимо от статуса в Азербайджане никому не дозволено неуважительно относиться к закону - депутат
Арест небезызвестных лиц показал, что в Азербайджане ни у кого нет и не будет особых привилегий - депутат
К сожалению, в последнее время группа людей расслабилась и, ведя себя безответственно, организовывает свадьбы - глава парламентского комитета
Не для того в Азербайджане создавалось правовое государство, чтобы покрывать чьи-либо правонарушения - депутат
Президент Ильхам Алиев вновь показал, что ни один человек, нарушивший закон, независимо от должности и статуса, не останется безнаказанным - депутат
Любой участник той свадьбы, будь то Рамиз Мехтиев либо другие должностные лица, должны нести правовую ответственность за свои поступки - депутат
Президент Ильхам Алиев создает в Азербайджане грандиозную энергетическую инфраструктуру - Сахиль Керимли
В Туркменистане будут построены новые холодильные склады для хранения сельскохозяйственной продукции
БВШН объявляет прием документов для получения повторного высшего образования по специальности «Нефтегазовая инженерия»