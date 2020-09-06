БАКУ/ Trend/ - Неразвитая инфраструктура в Черном море может замедлить разработку нового газового месторождения, которое недавно было открыто Турцией, сказали Trend в консалтинговой компании Rystad Energy.

"Любое значительное открытие будет не только капиталоемким, но и потребует годы на разработку из-за ограниченной морской инфраструктуры и проблем, связанных с мобилизацией оборудования через загруженный пролив Босфор", - сказали в компании.

Кроме того, в Rystad Energy отметили, что для подтверждения углеводородного потенциала нового месторождения необходимо дополнительное бурение.

"Национальная нефтегазовая компания Турции TPAO обнаружила газ в глубоководной разведочной скважине Tuna-1 в западной части Черного моря, что может помочь стране уменьшить ее сильную зависимость от импорта для удовлетворения растущего потребления энергии. Однако, разработка будет капиталоемкой и займет годы, а это означает, что Турция будет зависеть от импортного газа еще несколько лет", - заявили в компании.

В Rystad Energy считают, что, хотя TPAO объявила первоначальную оценку примерно в 11,3 триллиона кубических футов газа, еще слишком рано делать выводы о такой крупной ресурсной базе, поскольку потребуется дополнительное бурение для подтверждения углеводородного потенциала месторождения.

Как отметили в компании, в период с 2005 по 2017 год потребление газа в Турции увеличилось вдвое и составило 51,6 миллиарда кубометров, поскольку газ используется для производства электроэнергии и, следовательно, составляет значительную часть энергетического баланса страны.

"В настоящее время страна импортирует около 90 процентов своей нефти и газа, в основном из России и Ирана, а открытие крупного газового месторождения, в случае его разработки, могло бы способствовать снижению зависимости Турции от импорта", - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова.)

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