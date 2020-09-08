ПО «Азеригаз» планирует установить в счетчики приборы онлайн-контроля

БАКУ /Trend/ - ПО «Азеригаз» планирует реализацию нового проекта для эффективности работы по управлению газовыми счетчиками, сообщает во вторник Trend со ссылкой на структуру.

Сейчас smart-счетчики и механико-электронные счетчики, срок эксплуатации которых подходит к концу или у которых приближается дата периодической проверки (для населения - один раз в пять лет), за некоторыми исключениями, в большинстве случаев заменяются новыми механико-электронными счетчиками.

Для считывания показателей этих счетчиков привлекается большое число контролеров. Поэтому для повышения эффективности работы принято решение о том, чтобы в установленные механико-электронные счетчики дополнительно были установлены приборы по онлайн-контролю. Эти приборы позволяют контролерам, находящимся на удалении от зданий, за несколько минут считывать показатели счетчика и отправлять их в центральную базу.

Механико-электронный счетчик будет работать как и прежде, просто информация о расходуемом газе параллельно регистрируется прибором на удаленной дистанции.

Существует несколько моделей этих устройств и некоторые из них позволяют без физического вмешательства перекрыть на расстоянии клапан механико-электронного счетчика абонента, у которого имеется задолженность.

Таким образом, отпадет необходимость в привлечении большого количества контролеров, они будут заняты на других важных работах. Также, учитывая, что после завершения периодической проверки smart-счетчиков в многоэтажных зданиях они будут заменены механико-электронными счетчиками, контролеры больше не будут беспокоить абонентов, стучась к ним в двери.

Также эти приборы по онлайн-контролю обеспечат своевременное считывание показателей механико-электронных счетчиков в конце года. Тем самым может быть положен конец недовольству абонентов, связанному с подсчету льготного лимита в первую декаду января нового года. То есть, появляется шанс одновременно регулировать переходной период по лимиту 31 декабря каждого года и в smart- счетчиках и в механико-электронных счетчиках.

В настоящее время осуществляются соответствующие работы по документированию, начались переговоры с компаниями, производящими эти устройства. На первоначальном этапе новые приборы планируется протестировать в многоэтажных зданиях, построенных жилищно-строительными кооперативами.

(Текст: Кямаля Сеидова.)