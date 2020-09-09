БАКУ /Trend/ - Участники Договора к Энергетической хартии рассмотрели вопросы транзита энергоресурсов.

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на МИД Туркменистана, обсуждения прошли в ходе второго раунда международных переговоров Группы по модернизации Договора к Энергетической хартии, который начался 8 сентября 2020 года в формате видеоконференции и завершится 11 сентября.

Сообщается, что кроме вопросов транзита энергоресурсов, сторонами также были обсуждены вопросы доступа к инфраструктуре, определения и принципы тарифообразования, разрешение споров, а также прозрачность действий участников сделок и соглашений в сфере энергопоставок.

Также участники видеоконференции пришли к выводу, что права и обязанности участников Договора должны быть переоценены в таких областях, как транзит, инвестиции, энергетическая безопасность и эффективность, торговля энергоресурсами

Отметим, что Договор к Энергетической хартии является многосторонним соглашением, подписанным для решения различных проблем политического, экономического и правового характера, связанных с международной торговлей энергетическими ресурсами и их транзитом по межгосударственным нефте- и газопроводам, а также линиям электропередачи.

Договор подписали более 50 стран, включая Туркменистан, Азербайджан, Великобританию, Казахстан, Узбекистан, Турцию, страны Европейского союза и др.

Ранее, 2 июня 2020 года, Туркменистан и другие участники группы по модернизации Энергетической хартии выразили намерение обеспечить стабильность транзита энергоносителей, для чего была подчеркнута необходимость координации усилий в этом направлении.

(Автор: Джейла Алиева)

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