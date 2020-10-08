SOCAR: В графике ввода ТАР в эксплуатацию на данный момент нет изменений

БАКУ /Trend/ - На запланированный ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (ТАР) не повлияла эскалация вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном и попытка ВС Армении 6 октября нанести удар по инфраструктуре трубопроводов Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом S&P Global Platts сказал заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью азербайджанской Госкомпании SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Мы смоделировали возможные сценарии и приняли все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить или уменьшить ущерб в случае новой атаки», - сказал он.

«Пока нет никаких изменений ни в [запланированных] объемах экспорта, ни в графике ввода ТАР в эксплуатацию», - отметил Ахмедов.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn