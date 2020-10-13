Завершено строительство Трансадриатического газопровода

Энергетика 13 октября 2020 09:32 (UTC+04:00)
Завершено строительство Трансадриатического газопровода

БАКУ/Trend/ - Трансадриатический газопровод (TAP), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу, практически завершен после почти четырех с половиной лет с начала строительства, сообщает Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.

Как отмечается, трубопровод TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

Консорциум TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций.

«Ожидается, что работы по соединению TAP и системы транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года», - говорится в сообщении.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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