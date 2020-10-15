Нефть дорожает на данных API по запасам в США

Цены на нефть в четверг утром растут на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 43,39 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,22%, до 41,14 доллара за баррель.

Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,8 миллиона баррелей.

"Нынешний рост цен, похоже, является временным благодаря данным о запасах и соблюдению договоренностей ОПЕК+ по добыче", — сказал агентству Блумберг старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun). Однако он предупредил, что рост цен будет неустойчивым из-за новой волны коронавируса в мире и неопределенности с мерами стимулирования экономики США.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем октябрьском докладе отметило, что страны ОПЕК+ за счет улучшения дисциплины в сентябре повысили уровень выполнения соглашения о сокращении добычи нефти до 103% с 98% в августе.