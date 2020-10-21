TANAP был удостоен высокой награды в области управления проектами

БАКУ/Trend/ - Трансанатолийский газопровод (TANAP) удостоился премии в области управления проектами в категории “Проект года” Институтом управления проектами (Project Management Institute, PMI), сообщает Trend со ссылкой на SOCAR.

"TANAP, являющийся одним из крупнейших совместных экономических проектов Азербайджана и Турции и составляющий основной сегмент "Южного газового коридора", продолжает успешную деятельность", - сообщается в информации.

По данным, Институт проектного управления (PMI – Project Management Institute), расположенный в Соединенных Штатах Америки, который создает большую сеть стандартов, программ сертификации, профессиональной деятельности сообщества, научных исследований и курсов по всему миру, поддерживает разработку профессиональных стандартов в области управления проектами, программами и портфелями, был удостоен премии в категории “Проект года”.

"TANAP был объявлен победителем премии “Проект года” в соответствии с самыми высокими показателями, достигнутыми с точки зрения безопасности и качества в период строительства, и положительными социальными, экономическими ценностями", - говорится в сообщении.

Согласно информации, PMI, работающий в этой области более 50 лет, не только создает технологические ценности для 2,9 миллиона профессионалов в различных областях по всему миру, но также награждает проекты, которые достигают высоких организационных результатов и оказывают положительное влияние на общество.

(Автор: Фидан Бабаева)

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