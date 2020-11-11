P&O Maritime Logistics заявила об инвестиционных планах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания P&O Maritime Logistics (POML) всегда рассматривает будущие инвестиционные программы в основном путем обновления флота для существующих клиентов, и в этом отношении Азербайджан не является исключением, сообщили Trend в компании.

В компании заявили, что на сегодняшний день POML инвестировала более 600 миллионов долларов США в суда и оборудование. В настоящее время компания владеет и управляет 21 морским судном в Баку и является одним из крупнейших интегрированных морских провайдеров на Каспии с флотом из 56 судов, буксиров и барж.

"POML владеет и управляет примерно 400 судами по всему миру и предоставляет широкий портфель дополнительных морских услуг. POML продолжит инвестировать в Азербайджан, так как страна продолжает оставаться для нас важным рынком и мы готовы к совместной работе еще долгие годы," – заключили в компании.

Отметим, что P&O Maritime Logistics (POML) - ведущий поставщик морских решений со стратегическим акцентом на морскую энергетику, портовые услуги и логистику. Она была образована в 2019 году после приобретения группой DP World компании Topaz Energy and Marine и ее дальнейшей интеграцией с P&O Maritime.

(Авторы: Ляман Зейналова, Зейни Джафаров)