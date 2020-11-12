Морской нацперевозчик Казахстана перевыполнил план по транспортировки нефти

Энергетика 12 ноября 2020 15:22 (UTC+04:00)
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