Цены на нефть коррекционно растут после снижения ранее

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут в рамках коррекции после снижения днем ранее, инвесторы оценивают перспективы спроса на сырье. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,18% — до 44,28 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 0,1% — до 41,94 доллара за баррель.

В пятницу наблюдается небольшой коррекционный рост цен на нефть после снижения днем ранее. Инвесторы продолжают следить за ситуацией со спросом на нефтяном рынке в период пандемии. Введение новых карантинных мер в мире и ограничение передвижений оказывают значительное влияние на баланс спроса и предложения. Так, в США в отдельных штатах продолжают вводить дополнительные меры для обеспечения контроля над распространением заражения.

В то же время оптимизм вокруг новостей о разработке вакцины от коронавируса поддерживают цены на "черное золото" на текущей неделе. Успехи в данной области дают надежду на более скорое окончание пандемии и восстановление экономики после ее негативных последствий.

"Несмотря на то что падение спроса является негативным фактором для роста цен на нефть, это в основном было учтено и не должно вызывать значительного снижения стоимости на фоне введения новых карантинных мер в США", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).