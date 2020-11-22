Строительство трубопровода для поставки азербайджанского газа в Болгарию набирает обороты

БАКУ / Trend / - Скорость сварочных работ в рамках проекта интерконнектор Греция-Болгария (IGB), который предусматривает поставку азербайджанского газа в Болгарию значительно возросла.

Об этом сказали Trend в проектной компании ICGB AD.

"Учитывая географические трудности маршрута, некоторые участки трубопровода допускают только ручную сварку, так что этот процесс также продолжается. В начале ноября было сварено 70 километров интерконнектора Греция-Болгария (IGB)", - сообщили в компании.

"Проходка траншеи и спуск сварных труб уже начались, и осуществлены на 30 километрах",- отметили в ICGB AD.

Как отметили в компании, команды на месте продолжают проводить испытания на безопасность, качество и соответствие требованиям, чтобы убедиться, что соединительный элемент выполнен в соответствии с самыми высокими отраслевыми стандартами.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - три миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до пяти миллиардов кубометров.