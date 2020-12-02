В Тбилиси для коммерческого сектора подорожает газ

Компания «Тбилиси Энерджи», обеспечивающая газоснабжение населения грузинской столицы, приняла решение с 3 января 2021 года повысить тариф на природный газ для коммерческих потребителей. Вместо 0.86 лари, абоненты будут платить за один кубометр 1.1 лари (0.33 доллара по текущему курсу), передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

В заявлении компании говорится, что в последние годы в связи с падением обменного курса национальной валюты у компании возникли серьезные финансовые проблемы. В частности, закупка природного газа осуществляется в долларах США, а расчеты при его поставках клиентам – по фиксированной цене в лари.

В компании заявили, что корректировка тарифа для коммерческого сектора необходима для бесперебойного газоснабжения столицы. При этом тариф не повышается для населения и для хлебзаводов.