Обсуждены перспективы расширения возможностей «Южного газового коридора»

БАКУ/Trend/ - Третьего декабря состоялся 7-й Международный энергетический форум - Газовый форум министров Международного газового союза на тему "На пути к восстановлению экономического роста и общему благосостоянию: возможности природного газа для устойчивого мира”.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, в мероприятии также принял участие министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Форум, организованный правительством Малайзии в виртуальном формате, был посвящен роли природного газа на развивающихся рынках, новым перспективам на рынках природного газа, энергетической политике и бизнес-стратегиям, которые будут служить устойчивому будущему и поддерживать динамичное развитие мировых газовых рынков.

Выступая на круглом столе министров на тему “Возможности на расширяющихся рынках газа: перспективы производителей и потребителей в условиях новых реалий”, организованном в рамках форума, министр энергетики подробно рассказал о проекте «Южного газового коридора» и отметил, что с конца текущего года начнется транспортировка природного газа в Европу.

В то же время, было сказано о проектах TANAP и TAP, а также о перспективах расширения транспортных возможностей как этих трубопроводов, так и «Южного газового коридора» в целом и транспортировки газа в более широкую географию, Юго-Восточную Европу и Балканы.

Было также отмечено, что Азербайджан на этапе контрнаступательной операции и последующего политического решения освободил оккупированные Арменией территории и положил конец 30-летнему армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, тем самым оставив в прошлом военные угрозы энергетической, в том числе газовой инфраструктуре Азербайджана.

В форуме приняли участие около 100 высокопоставленных представителей правительства, в том числе министры, лидеры отрасли, руководители международных организаций и эксперты.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva