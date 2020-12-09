Запасы природного газа Туркменистана увеличились - обзор Eni

БАКУ /Trend/ - Запасы природного газа Туркменистана в 2000 году оценивались на уровне 2,601 миллиардов кубометров, которые впоследствии увеличились до 19,486 миллиардов кубометров в 2019 году, сообщает Trend со ссылкой на обзор World Gas and Renewables Review 2020 энергетической компании Eni.

Согласно отчету, с 2015 по 2019 год запасы природного газа Туркменистана оставались стабильными на прежнем уровне (19,486 миллиардов кубометров).

Между тем, начиная с 2000 года добыча газа в Туркменистане медленно росла. Так, согласно отчету, добыча газа в Туркменистане в 2017 году составила 76,25 миллиардов кубометров, в 2018 году - 79,98 миллиардов кубометров, в 2019 году - 82,10 миллиарда кубометров.

Также в отчете показано потребление газа Туркменистаном, которое в 2019 году составило 32,61 миллиарда кубометров, в то время как с 2015 по 2018 год оно было стабильным на уровне 24,83 миллиардов кубометров.

Напомним, что как ранее говорилось в глобальном газовом прогнозе на 2050 год Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ), добыча природного газа в Туркменистане должна увеличиться на 78 процентов и достичь уровня более 141 миллиарда кубометров к 2050 году при ежегодных темпах роста в 1,9 процента.

Отмечалось, что являясь обладателем четвертого по величине объема запасов газа в мире, Туркменистан раскрывает потенциал природного газа, что привело к постоянному расширению внутренней добычи газа, привлечению инвесторов и расширению обмена знаниями и технологиями, а также средним темпам экономического роста в 11,5 процентов в период с 2000 по 2019 год.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Наталья Кочнева)

Твиттер: @JeilaAliyeva