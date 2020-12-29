Проект ветряной электростанции в Азербайджане нацелен на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу
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Проект ветряной электростанции в Азербайджане нацелен на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу
Проект новой ветряной электростанции в Азербайджане поможет сэкономить газ и окажет позитивное влияние на экологию
Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ВС Азербайджана медалью "За освобождение Кельбаджара"
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Президент Ильхам Алиев: Операция «Железный кулак» изучается ведущими военными центрами и специалистами
Совместно с McKinsey в будущем году начнется реализация программы модернизации финсектора в Азербайджане
Группа военнослужащих ВС Азербайджана награждена медалью "За освобождение города Шуша" - Распоряжение
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Свыше 600 азербайджанским студентам в 20 странах в период пандемии были выплачены единовременные пособия - МИД