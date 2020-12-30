ПО "Азеригаз" об уровне газификации городов и районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В азербайджанских городах Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Сумгайыт и районах Евлах, Абшерон, Агдам, Балакен, Билясувар, Физули, Бейлаган, Ширван, Агстафа, Гаджигабул, Газах и Кюрдамир уровень газификации составляет 100 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, в Агсуинском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гёйчайском, Шамахинском, Шамкирском, Уджарском районах уровень газификации колеблется в пределах 97-99 процентов.

"Но это относительная цифра, потому что в любых на сто процентов газифицированных городах и районах ежегодно появляются новые жилые массивы и растет число индивидуальных жилых домов, и поэтому появляются новые территории, нуждающиеся в газификации",- подчеркнул Алиев.

Он также назвал несколько районов, уровень газификации которых в настоящее время относительно низок. По его словам, это Загатальский, Гусарский, Гахский, Гедабекский и несколько других районов. Уровень газификации в этих районах колеблется в пределах 70-80 процентов.

(Автор: Фидан Бабаева)

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