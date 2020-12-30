В Азербайджане проложен 1361 км новых газовых линий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 11 месяцев 2020 года был проложен 1361 километр новых газовых линий.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

Он сообщил, что отремонтировано 554 километра газопровода.

"Кроме того, ремонт 321 километра газопровода был осуществлен за счет средств региональных управлений по эксплуатации газа. Сегодня более 8 тысяч сотрудников ПО "Азеригаз" обслуживают в стране газораспределительные сети различных диаметров протяженностью 69,2 тысяч километров.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)