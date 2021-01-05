Автомобили на сжиженном газе меньше загрязняют окружающую среду - минэкологии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время одним из основных источников загрязнения атмосферы является автотранспорт, который крайне негативно влияет на окружающую среду. По мере развития экономики, роста городов растет и число транспортных средств. Пробки, возникающие на улицах в результате увеличения количества транспортных средств, вызывают стойкое загрязнение воздуха.

Как передает во вторник Trend, заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Васиф Алиев сообщил, что количество загрязняющих веществ, выбрасываемых транспортными средствами в атмосферу, с 1993 года увеличилось вдвое.

"Расчеты показывают, что при сжигании одинакового количества бензина и дизельного топлива количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в дизельном топливе, во много раз выше.

Если при сжигании одной тонны бензина при эксплуатации автотранспорта в воздух выбрасываются 20 кг оксида азота, 1,6 кг диоксида серы, 34 кг углеводородов, 2 кг твердых частиц (сажа и другие), 1,4 кг альдегидов (органических кислот), то при сжигании одной тонны дизельного топлива в воздух выбрасываются 33 кг оксида азота, 6 кг диоксида серы, 20 кг углеводородов, 16 кг твердых частиц (сажа, структура), 6 кг альдегидов (органических кислот)", - сказал Васиф Алиев.

Представитель службы добавил, что использование сжатого газа в транспортных средствах, используемых компанией Baku Bus, достойно похвалы, так как автомобили на сжиженном газе меньше загрязняют окружающую среду.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)