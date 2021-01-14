Беларусь в 2020 году импортировала нефть из Азербайджана на 210 млн долларов

БАКУ/Trend/ - Беларусь в 2020 году импортировала нефть из Азербайджана на 210 миллионов долларов, сообщает Trend со ссылкой на белорусские СМИ.

По данным Белстат, импорт нефти в Беларусь в стоимостном выражении сократился в январе-ноябре на 43,5 процента до 3,35 миллиарда долларов. Ноябрьские поставки нефти в Беларусь составили порядка 458 миллионов долларов. Белстат с начала лета указывает объемы импорта нефти не в натуральном, а только в стоимостном выражении.

«В России за 11 месяцев 2020 года было закуплено сырья на 2,94 миллиарда долларов, в том числе почти на 440 миллионов долларов в ноябре. Беларусь также в 2020 году импортировала нефть из Азербайджана на 210 миллионов долларов (25 млн долларов за ноябрь), из Украины – на 15,9 миллиона долларов, из Литвы – на 72 миллионов долларов, из Норвегии – на 52,6 миллиона долларов, из Саудовской Аравии – на 13,15 миллиона долларов, а из США – на 51,7 миллиона долларов», –говорится в сообщении.

Редактор: Надир Насиров