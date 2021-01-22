В городе Шуша строится новая подстанция (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - «Азерэнержи» строит новую подстанцию ​​110/35/10 кВ в Шуше для подключения города к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечения надежным, стабильным и бесперебойным электричеством, передает Trend.

Новая подстанция, которая строится на въезде в Шушу, будет оснащена современным оборудованием и подключена к диспетчерской системе дистанционного управления SCADA. Здесь устанавливаются открытое распределительное устройство 110 кВ и закрытые распределительные устройства 35 и 10 киловольт. В здании управления подстанции, которое строится с сохранением национального орнамента города Шуша, учтены все параметры. Несмотря на туманную, снежную и морозную погоду, работы идут ускоренными темпами.

Следует отметить, что подстанция «Шукурбейли» в Физули расширяется и полностью реконструируется для подключения большей части освобожденных территорий, в том числе подстанции «Шуша», к общей энергосистеме Азербайджана. Кроме того, к подстанции на расстоянии 51 км от Имишли подводится новая линия 110 кВ. Самое главное, что от Физули до Шуши прокладываются двухцепные воздушные линии электропередачи «Шуша-1» и «Шуша-2» 110 кВ. На воздушной линии электропередачи уже выполнено 70 процентов работ. Прокладка высоковольтной воздушной линии, идущей по маршруту село Шукурбейли Физулинского района – село Бёюктаглар Ходжавенда – поселок Дашалты, осуществляется вахтовым методом в самой сложной горно-лесистой местности в снежную, туманную и дождливую погоду.

Отметим, что в ближайшее время в освобожденных Физулинском, Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах начнется строительство новых подстанций 110 киловольт.

Редактор: Надир Насиров