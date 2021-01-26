JOCAP раскрыл планируемые работы на месторождении «Абшерон»
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Сотрудничество с бизнес-субъектами внесет вклад в развитие предпринимательства - минэкологии Азербайджана
Оксфордский институт энергетических исследований о способах улучшения нефтегазового сектора Туркменистана
Россия будет непосредственно участвовать в усилиях по разблокировке экономических и транспортных связей на Южном Кавказе - Лавров
FAO в ближайшее время начнет работу по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана
Оксфордский институт энергетических исследований назвал прогнозы развития газового сектора Туркменистана на 2021 год
Президент Ильхам Алиев: Города и села на освобожденных территориях необходимо создавать на основе концепции “smart-city”, “smart-village”
Президент Ильхам Алиев: Государственные структуры, министерства должны до конца выполнять мои указания
Президент Ильхам Алиев: Мы всегда должны выстраивать свою политику так, чтобы военный потенциал Азербайджана постоянно находился на высоте
Президент Ильхам Алиев: Мы должны создать такие условия, чтобы наша талантливая молодежь осуществляла деятельность в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев: Когда мы выводили спутники на орбиту, некоторые спрашивали, для чего это нужно
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет центральную роль в регионе в области связи и высоких технологий
Президент Ильхам Алиев: Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку является пятизвёздочным аэропортом
Президент Ильхам Алиев: В результате принятых мер Азербайджан сегодня является одним из лидирующих государств в мире в области транспорта
Она приехала из Канады в Азербайджан, чтобы изучать мугам и научиться игре на таре – интервью с Полиной Десятниченко (ВИДЕО/ФОТО)
В Азербайджане еще на год освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы, производство и продажа хлеба
В Азербайджане семьи шехидов и инвалиды обеих Карабахских войн будут обеспечиваться жильем параллельно
Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Рашада Набиева в связи с назначением его министром транспорта, связи и высоких технологий (ВИДЕО/ФОТО)