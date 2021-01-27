Парламент Греции ратифицировал законопроект по IGB

БАКУ /Trend/ - Парламент Греции ратифицировал законопроект, разрешающий строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB), сообщает Trend в среду со ссылкой на греческие СМИ.

Законопроект поддержали правящая консервативная партия «Новая демократия» и две оппозиционные партии.

Болгария уже ратифицировала двустороннее соглашение о сотрудничестве по IGB, который соединит сети трубопроводов природного газа Болгарии и Греции.

Проект IGB уже на стадии строительства. По словам, сказанным в ходе заседания парламента министром окружающей среды и энергетики Греции Костасом Скрекасом, IGB завершен на 52 процента и, как ожидается, будет готов к концу 2021 года.

Проект IGB улучшит геостратегическое положение Греции, поскольку страна превратится в хаб для поставок природного газа на европейский рынок из различных источников, сказал министр.

Он подчеркнул, что новый трубопровод будет связан с Трансадриатическим газопроводом (TAP), по которому природный газ поступает из Азербайджана в Европу через Грецию.

Отметим, что проект IGB предусматривает строительство газового интерконнектора, который свяжет газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит Болгарии получать 1 миллиард кубометров газа в год из Азербайджана. Общая протяженность газопровода составляет 182,6 километра. Пропускная способность IGB - 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров.

Маршрут газопровода разделен на семь основных участков, самый короткий из которых составляет 9,55 километра, а самый протяженный - 71,90 километра.

Общая стоимость проекта строительства интерконнектора, который соединит газотранспортные сети Болгарии и Греции, составляет около 240 миллионов евро. Финансирование проекта осуществляется за счет акционерного капитала, займа от EIB в размере 110 миллионов евро с государственной гарантией и грантов в размере 39 миллионов евро в рамках Операционной программы «Инновации и конкурентоспособность на 2014-2020 годы». Кроме того для проекта были выделены 45 миллионов евро в рамках «Европейской энергетической программы по восстановлению экономики».

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn