«КазМунайГаз» и французская Air Liquide договорились о поставках водорода и азота для Атырауского НПЗ

АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и французская Air Liquide договорились о поставках производственных технических газов на Атырауский НПЗ. Проект будет реализован через совместное предприятие ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» (ЭЛМГТ), передает Trend со ссылкой на КМГ.

В рамках долгосрочного контракта планируется ежегодно производить до 200 млн кубометров водорода и 50 млн кубометров азота.

Также эти договоренности предполагают трансфер цифровых технологий, практику по оптимизации энергопотребления, повышению технической надежности оборудования и эффективности производства. Для этого установки по производству водорода и азота будут подключены к Интеллектуальному и инновационному центру Air Liquide в г. Брюссель (Бельгия). Общий объем инвестиций от Air Liquide составил 86 млн евро, из них 65 млн евро для проекта на Атырауском НПЗ.

Напомним, Air Liquide – мировой лидер по производству газов для промышленности, здравоохранения и защиты окружающей среды. Технологические инновации Air Liquide используются для снижения энергетических затрат промышленных компаний и уменьшения объема выбросов загрязняющих веществ, для грамотного использования природных ресурсов и развития источников энергии будущего, таких как водород, биотопливо или солнечный свет.

ТОО «Эр Ликид Мунай Тех Газы» – совместное предприятие КМГ (25%) и Air Liquide (75%), которое с 2018 года реализует проект управления установками по снабжению водородом и паром Павлодарского нефтехимического завода.