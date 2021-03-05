В Туркменистане идет подготовка к бурению новых скважин на месторождении «Северный Готурдепе»

Энергетика 5 марта 2021 12:51 (UTC+04:00)
В Туркменистане идет подготовка к бурению новых скважин на месторождении «Северный Готурдепе»
В Туркменистане идет подготовка к бурению новых скважин на месторождении «Северный Готурдепе»
В Туркменистане идет подготовка к бурению новых скважин на месторождении «Северный Готурдепе»
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